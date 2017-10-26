Экономика
 

Moody's назвало украинцев самыми бедными в СНГ

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Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что ВВП на душу населения на Украине будет оставаться наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 годах. Об этом заявил директор банковской группы Moody's, сообщают «Украинские новости». По его словам, в 2017-2018 годах этот показатель по текущему курсу составит чуть более 2 тысяч долларов.

«Если ВВП на душу населения такой низкий, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным», — добавил он.

По данным Moody's, в России ВВП на душу населения в следующих годах будет выше 10 тысяч долларов, в Казахстане — более 8 тысяч долларов, в Белоруссии — более 6 тысяч долларов, в Азербайджане — более 4 тысяч долларов, в Армении приблизится к 4 тысячам долларов.

Он также спрогнозировал, что по росту ВВП Украина в 2018 году опередит страны СНГ, однако в абсолютных цифрах этот рост будет небольшим.

В июле из-за блокады Донбасса правительство Украины ухудшило прогноз по экономическому росту на 2017 год с 3 до 1,8 процента. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины вырастет в 2017 году на 2,2 процента. В 2018 рост должен ускориться до 3,2 процента.

Стоит отметить, что, по данным МВФ, ВВП на душу населения по текущему курсу на Украине (2,2 тысячи долларов) по итогам 2016 года опережал показатели Узбекистана (2,1 тысячи долларов), Киргизии (1000 долларов) и Таджикистана (800 долларов). При этом он значительно отставал от результатов всех других стран бывшего СССР (ближайшей является Армения с 3,3 тысячи долларов).

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