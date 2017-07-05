Нацбанк оценил потери Украины от финансового кризиса в 38 процентов ВВП

Общие потери Украины от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38 процентов ВВП страны. Об этом говорится в отчете Национального банка.

«Прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора уже достигли 14 процентов ВВП, что превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов, тогда как общие потери экономики от кризиса пока составляют 38 процентов ВВП», — отмечается в материалах НБУ.

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Наибольшие потери связаны с реструктуризацией банковского сектора, докапитализацией Приватбанка и других государственных кредитных организаций, а также финансированием Фонда гарантирования вкладов физических лиц для выплат клиентам обанкротившихся банков, указывает Нацбанк.

«Кроме того, были потеряны значительные объемы кредитов рефинансирования, полученных банками от НБУ. Значительная часть потерь, признанных в течение 2014 — четырех месяцев 2017 года, возникла еще в предыдущих периодах, однако по разным обстоятельствам не отображалась банками своевременно», — говорится в отчете.

27 июня замглавы Нацбанка Олег Чурий сообщил, что за 25 лет Украина израсходовала на докапитализацию банков 10 миллиардов долларов.

По данным НБУ, за три последних года количество банков на Украине сократилось вдвое — до 90 кредитных организаций.