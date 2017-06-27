Украина потратила на докапитализацию банков 10 миллиардов долларов

За 25 лет Украина израсходовала на докапитализацию банков 10 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 27 июня, заявил замглавы Национального банка страны Олег Чурий, сообщает УНИАН.

По его словам, на уплату процентов по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украина тратит ежемесячно около двух миллиардов гривен (76,5 миллиона долларов). При этом Нацбанк пока не планирует выкуп ОВГЗ, выпущенных правительством для докапитализации Приватбанка. «У них достаточно ликвидности — банк покупает ОВГЗ и депозитные сертификаты Нацбанка», — пояснил он.

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23 июня глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Украина докапитализирует Приватбанк, на первом этапе сумма вложений составит около 865 миллионов долларов.

В конце 2016 года находящийся в трудном финансовом положении Приватбанк (совладельцем организации был бизнесмен Игорь Коломойский) перешел в госсобственность за одну гривну.

По данным НБУ, за три последних года количество банков на Украине сократилось вдвое — до 90 кредитных организаций.