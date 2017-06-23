Украина потратит на Приватбанк еще около миллиарда долларов

Минфин Украины докапитализирует национализированный Приватбанк, на первом этапе сумма вложений составит около 865 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил глава ведомства Александр Данилюк, передает ТАСС.

«Докапитализация банка будет проходить в два этапа путем выпуска облигаций внутригосударственного займа. На первом этапе предполагается выпустить облигации на сумму 22,5 миллиарда гривен (примерно 865 миллионов долларов по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»). Это большая сумма, которую государство внесет в банк для компенсации убытков», — приводит агентство его слова. При этом чиновник не назвал общую сумму докапитализации финансового учреждения.

По итогам внешней аудиторской проверки выяснилось, что состояние кредитного портфеля Приватбанка хуже, чем ожидалось на момент его национализации, сообщил чиновник. «Итого государство как акционер вынуждено поддержать банк дополнительным капиталом, чтобы в дальнейшем обеспечить нормальную работу и развитие банка», — заявил он.

22 декабря 2016 года находящийся в трудном финансовом положении Приватбанк (совладельцем организации был бизнесмен Игорь Коломойский) перешел в госсобственность за одну гривну.

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Двумя днями ранее Нацбанк предоставил Приватбанку кредит в 600 миллионов долларов для бесперебойного обслуживания клиентов. Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», тогда предположили, что это не последнее вливание в финансовую организацию. При этом в Нацбанке отметили, что каждый украинец потратит на спасение банка по 100 долларов.

Приватбанк — крупнейшая украинская коммерческая кредитная организация. Банк обслуживает 22 миллиона клиентов.

