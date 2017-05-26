За три года Украина потеряла половину банковской системы

За три последних года количество банков на Украине сократилось вдвое — до 90 кредитных организаций. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка (НБУ).

В начале нынешнего года их было 96, в январе 2016-го — 163, а три года назад — 180, отметили в НБУ. Из 90 оставшихся банков 38 являются финансовыми учреждениями с привлечением иностранного капитала, в том числе пять — с российским, со 100-процентным иностранным капиталом — 17 банков.

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В апреле зампред Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что дочерними структурами российских банков на Украине — Проминвестбанком, ВТБ, БМ-банком и VS Bank — заинтересовались потенциальные покупатели.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков. Тогда же замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что «дочки» российских банков на Украине являются единственной здоровой частью финансовой системы этой страны.

27 марта Сбербанк продал свою украинскую «дочку» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании.

