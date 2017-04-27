НБУ рассказала об интересе потенциальных покупателей к российским банкам

Дочерними структурами российских банков на Украине — Проминвестбанком, ВТБ, БМ-банком и VS Bank — заинтересовались потенциальные покупатели. Об этом заявила зампред Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, сообщает украинский портал «Минфин».

По ее словам, сейчас эти кредитные организации активно ищут покупателей и обсуждают с НБУ перспективы сделок. Но официальных уведомлений о намерениях пока не поступало. «Да, какие-то имена они раскрывают, но это все происходит на уровне “вот, есть такие-то люди, они к нам присматриваются"», — сказала Рожкова.

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Если желающих приобрести эти банки не найдется, у них может быть отозвана лицензия. «Мы всегда говорили, хотя и россияне меня за это ругают — и два года назад, и сейчас, — что перспектив развития у российских банков здесь нет. Это должно быть понятно всем», — подчеркнула зампред Нацбанка.

При этом покинуть Украину они должны цивилизованно, подчеркнула чиновник. «Никого кирпичами закладывать не надо. Пусть у банков будет возможность уйти с рынка спокойно и без паники», — сказала Рожкова.

27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. Тогда же глава ВТБ Андрей Костин заявил, что допускает возможность рейдерского захвата активов кредитной организации на Украине.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации и призывали забирать из банков деньги.