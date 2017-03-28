Костин допустил рейдерский захват «дочек» ВТБ на Украине

ВТБ допускает возможность рейдерского захвата своих активов на Украине. Об этом во вторник, 28 марта, заявил глава банка Андрей Костин, сообщает РИА Новости.

По его словам, такого развития событий в ВТБ не опасаются. «Бояться особо нечего, мы серьезно сократили там операции, и потери будут несущественными. Рейдерский захват, значит, рейдерский захват», — сказал Костин.

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27 марта Сбербанк объявил о решении продать свою украинскую «дочку» латвийскому Norvik Banka и частной белорусской компании.

22 марта украинские власти запретили банкам, основными владельцами которых являются российские Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк, осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

В середине месяца Костин рассказал, что ВТБ пока продолжает работу на рынке Украины, но в дальнейшем планирует уйти с него.

Тогда же президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против дочерних структур российских банков, в том числе и против ВТБ. Им запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций. При этом в течение нескольких недель радикалы блокировали отделения кредитных организаций в разных городах Украины.