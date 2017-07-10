Гройсман оценил потери экономики Украины от «агрессии» России в 16 процентов ВВП

Экономика Украины потеряла 16 процентов ВВП из-за «агрессии» России. Об этом в понедельник, 10 июля, в своем Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Нам удалось преодолеть вызовы в экономике. Потеряли из-за агрессии РФ более 16 процентов ВВП. Но мы остановили падение и перешли к экономическому росту», — считает Гройсман. Он добавил, что пять процентов ВВП тратится на оборону страны.

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5 июля Нацбанк Украины сообщил, что страна лишилась 38 процентов ВВП из-за финансового кризиса, начавшегося в 2014 году.

Глава Минфина страны Александр Данилюк также заявлял, что транспортная блокада Донбасса, введенная Киевом, привела к потерям объемом 1,3 процента ВВП.

Из-за блокады Донбасса правительство Украины ухудшило прогноз по экономическому росту на 2017 год с 3 до 1,8 процента.

В марте украинские националисты заблокировали железные и автомобильные дороги, ведущие в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду республик Донбасса.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.