Минфин Украины раскрыл размер госдолга страны

Общий государственный долг Украины за сентябрь вырос на 470 миллионов долларов и составил 77,03 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил Минфин страны.

Уточняется, что госдолг Украины составил 65,03 миллиарда долларов, гарантированный государством долг — 12 миллиардов долларов.

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В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна ежегодно тратит на обслуживание внешних долгов более 100 миллиардов гривен (около 3,8 миллиарда долларов). Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал, что до конца 2019 года Киев должен выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам.

Обязательства Киева по состоянию на 31 июля 2017 года увеличились на 1,05 миллиарда долларов (1,39 процента), достигнув 76,06 миллиарда долларов. В текущем году госдолг страны увеличился более чем на шесть миллиардов долларов. По данным Министерства финансов Украины, в декабре 2016 года он составлял 70,97 миллиарда долларов.