Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов

Государственный долг Украины по состоянию на 31 июля 2017 года увеличился на 1,05 миллиарда долларов (1,39 процента), достигнув 76,06 миллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство финансов страны.

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Уточняется, что государственный и гарантированный государством долг составил 1,971 триллиона гривен против 1,957 триллиона месяцем ранее. В ведомстве разъяснили, что увеличение этой суммы в долларовом эквиваленте связано с изменением официального курса гривны.

5 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна ежегодно тратит на обслуживание внешних долгов более 100 миллиардов гривен (около 3,8 миллиарда долларов). Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал, что до конца 2019 года Киев должен выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.