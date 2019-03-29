Порошенко назвал Зеленского и Тимошенко шахматными фигурами беглого олигарха

Олигарх Игорь Коломойский накануне президентских выборов на Украине развязал настоящую информационную войну против государства. С таким заявлением выступил украинский президент Петр Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба.

«Главным инструментом распространения лжи в последние месяцы, как это ни обидно, является канал "1+1" (принадлежит Коломойскому — прим. «Ленты.ру»)», — сказал президент Украины и отметил, что редакция телеканала «целыми кусками дублирует фейки» российских СМИ.

По его словам, телеканал превратился в «покорного исполнителя политических заказов своего владельца». «Тот хотя и бежал за границу (осенью 2018 года Коломойский рассказывал, что проживает в Израиле — прим. «Ленты.ру»), но на предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2 (очевидно, имеются в виду Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко — прим. «Ленты.ру»)», — указал Порошенко.

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27 марта на закрытой встрече с блогерами и представителями СМИ действующий глава государства пообещал устроить «веселую жизнь» медиаресурсам Коломойского в случае переизбрания. Ранее Порошенко подал в суд на «1+1» за программу, в которой прозвучали обвинения в его причастности к смерти его родного брата в автокатастрофе в 1997 году. Кроме того, на телеканале «1+1» транслируются шоу Зеленского.

Украинский президент неоднократно намекал, что Зеленский и Тимошенко пользуются поддержкой Коломойского. Тот, в свою очередь, в интервью Дмитрию Гордону сказал, что поддерживает Зеленского и Тимошенко «как самый лучший болельщик», отметив, что у него нет возможности финансировать кандидатов в президенты.

В опубликованном агентством УНИАН интервью Коломойского «Би-би-си» олигарх подчеркнул, что Зеленский не является его марионеткой. «У нас с Зеленским есть контрактные отношения — между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией. Эти отношения начались в 2012 году, когда Янукович был в самом расцвете. Эти отношения положительно повлияли на программы, рейтинги "1+1"», — заявил Коломойский.

При этом он отметил, что лично оценивает политические качества шоумена крайне высоко, и Украина, по его мнению, нуждается «в миллионах зеленских», чтобы выйти из текущего кризиса.

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