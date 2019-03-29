Коломойский обвинил Порошенко в провокации против России в Керченском проливе

Ответственность за инцидент с задержанием украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе несет президент Украины Петр Порошенко. С таким заявлением в своей колонке для агентства УНИАН выступил олигарх Игорь Коломойский.

По его словам, украинский лидер создает новые конфликтные ситуации и осуществляет провокации, как в Керченском проливе. «И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали», — убежден олигарх.

Украинские власти сами создали провокационную ситуацию и «отправили» в плен 24 моряка, подчеркнул он. «Как [Порошенко] противостоит Путину? Где? И где результаты этого противостояния?» — задался вопросом Коломойский.

«Мы видим "прекрасные" результаты этого противостояния — Крым потерян, Донбасса нет, война бесконечна… Мира мы не видим, и он не предстоит», — добавил он.

Колонка Коломойского представляет собой полный текст его интервью телеканалу «Би-би-си», записанного в начале марта, но не опубликованного полностью.

Ранее в другом интервью Коломойский, комментируя инцидент в Керченском проливе, предположил, что Порошенко решился на эту провокацию, чтобы продлить свой президентский срок. «Мы можем сейчас говорить, что это наш проход, это наше море и тому подобное. Но мы же знали, что там не только мы, что там еще кто-то есть(...). Это была глупая провокация с целью введения военного положения», — высказал свою точку зрения олигарх.

28 марта в базе данных украинского сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины», появился профайл Коломойского. Помимо «осознанных деяний против национальной безопасности», ему ставится в вину клевета в отношении Порошенко. Речь идет о программе на принадлежащем олигарху телеканале «1+1», где президента Украины обвинили в причастности к убийству собственного брата. Кроме того, на канале выходит вечернее шоу Владимира Зеленского, соперника Порошенко на выборах.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины вместе с экипажем — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование. Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В России было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка были арестованы и этапированы в Москву.

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