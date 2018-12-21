Коломойский назвал причины неприязни к «аморальному типу» Порошенко

Украинский олигарх, бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский считает нынешнего президента Украины Петра Порошенко аморальным типом. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео беседы доступно на YouTube (с 4:45).

По словам Коломойского, в самом начале президентского срока Порошенко он относился к нему с уважением. Однако затем, спустя полгода, мнение о действующем главе государства у бывшего тогда днепропетровским губернатором олигарха ухудшилось.

«Потом он пошел по наклонной плоскости. Вместе со своим рейтингом. (...) Он стал президентом и не перестал быть олигархом — это проблема для страны», — сказал Коломойский.

Он признался, что считает президента Украины аморальным типом. «Находясь на таком посту, он совершает действия, которые не подобают его статусу, его должности», — добавил он.

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«Если нужно прочертить черту между тем, как ведет себя Россия... Вы же ничего нового не увидели — она ведет себя как всегда. И тем, как повел себя Порошенко, и нахрена он послал туда наши корабли. Мы можем сейчас говорить, что это наш проход, это наше море и тому подобное. Но мы же знали, что там не только мы, что там еще кто-то есть. А зачем мы этих парней подставили? А зачем мы вообще раздули этот скандал? И после этого ввели военное положение. (...) Это была глупая провокация с целью введения военного положения», — прокомментировал Коломойский инцидент в районе Керченского пролива 25 ноября. Олигарх полагает, что Порошенко пошел на этот шаг, чтобы продлить свой президентский срок.

Коломойский также сказал, что не уважает Порошенко, тот не оправдал надежд украинцев. «Страна в 2014 году и страна в 2019-м — это две разные страны. Всем все до одного места. Снова никакого патриотического подъема, даже если у нас второй раз Крым захватят, не будет, как в 2014 году. Это все он сделал», — добавил олигарх.

Кроме того, Коломойский признал, что национализация Приватбанка, одним из основных собственников которого он был, привнесла «несколько ложек дегтя» в его отношения с президентом страны.

В ноябре Коломойский рассказал о желании Порошенко контролировать все медиапространство Украины. По его мнению, это связано с приближающимися в стране президентскими выборами, которые запланированы на 31 марта 2019 года. При этом Коломойский подчеркнул, что не верит в возможность переизбрания Порошенко на второй срок.

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