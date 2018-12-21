Назван самый удобный для России кандидат в президенты Украины

Наиболее удобным для России кандидатом на выборах президента Украины в 2019 году является действующий глава государства Петр Порошенко. С таким заявлением в интервью журналисту Дмитрию Гордону выступил украинский олигарх Игорь Коломойский, видео беседы доступно на YouTube (с 41:45).

Отвечая на вопрос, кого из всех возможных кандидатов в президенты Украины «финансирует Путин», Коломойский назвал имена Юрия Бойко и Виктора Медведчука. «Ну так, может, разбрасывается», — добавил он.

«Я думаю, что и Порошенко им не чужой человек. Я считаю, что для них Порошенко — это самый лучший вариант. Потому что, если будет Порошенко, конфликт никогда не закончится. А Путину невыгодно окончание войны на Донбассе», — объяснил Коломойский.

Он добавил, что завершение конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины приведет к вопросам по Крыму. «Зачем затевался Донбасс? Чтобы снять вопрос Крыма», — указал олигарх.

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Комментируя взаимоотношения Путина и Порошенко, Коломойский сказал, что отношения между ними «публично — плохие, а так, по-моему, неплохие». «У них связующее звено есть — Медведчук. Ну все, этого достаточно. Медведчук — это связующее звено между Путиным и Порошенко», — заключил он.

В ноябре Коломойский заподозрил Порошенко в сотрудничестве с российскими властями при составлении санкционного списка против украинцев. Олигарх предположил, что перечень лиц, против которых РФ ввела санкции (в список Коломойский не попал), редактировался в администрации президента Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической компанией Seetarget и опубликованного 19 декабря, Порошенко занимает лишь третью строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах — его готовы поддержать 8,6 процента от общего числа опрошенных (и 12,3 процента среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором). Лидером рейтинга является Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 14,2 процента всех респондентов (и 20,2 процента определившихся). Зеленский занимает второе место с 9 процентами от общего числа опрошенных и 12,7 процента среди определившихся с выбором.

Имя Юрия Бойко, находящегося на четвертом месте, назвали 8,3 процента от общего числа респондентов и 11,6 процента среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Виктор Медведчук в электоральный рейтинг включен не был.

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