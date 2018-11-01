В российском санкционном списке увидели руку Киева

Введение Россией санкций против ряда украинских граждан могло быть согласовано с киевскими властями. Об этом в комментарии агентству УНИАН заявил украинский миллиардер Игорь Коломойский.

Отвечая на вопрос, почему его самого не оказалось в санкционном списке Москвы, бизнесмен предположил, что украинские власти приложили свою руку к составлению перечня лиц перед его публикацией.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (на Банковой улице расположено здание администрации президента Украины — прим. «Ленты.ру»). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: [президент Украины Петр] Порошенко, [первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина] Рожкова, [совладелец инвесткомпании ICU Макар] Пасенюк, [депутат Верховной Рады Игорь] Кононенко, почтальоном работал [лидер движения "Украинский выбор" Виктор] Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага [президента России Владимира] Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — сказал миллиардер.

Также бизнесмен обратил внимание, что в список вошли миллиардер Виктор Пинчук и ряд его активов. «На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились», — предположил Коломойский.

1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Причиной ввода ограничений стало противодействие недружественным действиям Киева в отношении российских граждан и компаний. В списке оказались украинские депутаты, чиновники и бизнесмены. При этом под санкции не попал Петр Порошенко. Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, включение украинского президента в список стало бы «запредельным шагом», поскольку «традиционно президенты не включаются в санкционные списки».

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