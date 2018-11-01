Порошенко оценил российские санкции против украинцев

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что российские санкции против Украины воспринимаются в Киеве как государственная награда. С таким заявлением он выступил в четверг, 1 ноября, передает телеканал «112 Украина».

«Я хочу подчеркнуть, что российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что на Украине пребывание в этом списке — это как некая государственная награда, по крайней мере это так воспринимается», — указал глава государства.

Также Порошенко посоветовал России прекратить «бряцать оружием». «России надо сделать очень простую вещь — уйти с Украины, отвести свои войска, оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет и мир, и не потребуется вводить какие-либо санкции», — посоветовал он Москве.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. В пресс-службе кабмина отметили, что они могут быть отменены в случае, если украинские власти откажутся от санкционного давления на Россию.

Проработать новые санкции в качестве ответа на недружественные действия Украины в отношении россиян поручил президент РФ Владимир Путин 22 октября.

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