России указали на путаницу в украинских Карасях

В российский санкционный список против украинских граждан, вероятно, ошибочно попал галерист и коллекционер Евгений Валерьевич Карась. Об этом он сам написал в своем Facebook.

Галерист указал, что в украинском публичном поле существует еще один Евгений Карась — лидер националистической организации С14. «Вот что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали», — добавил он.

На ситуацию отреагировал и лидер С14, обратив внимание российских властей на то, что его отчество — не Валерьевич, а Васильевич. «"Ядерное православное государство" не может разобраться, на кого накладывает федеральные санкции», — написал лидер националистов в Facebook.

В четверг, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. В пресс-службе кабмина отметили, что они могут быть отменены в случае, если украинские власти откажутся от санкционного давления на Россию.

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