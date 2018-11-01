Москва определилась с санкционным списком по Украине

Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний, контрмеры направлены на противодействие недружественным действиям Киева в отношении российских граждан и компаний. Соответствующий документ, опубликованный на интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 1 ноября.

В частности, санкции вводятся против Алексея Петровича Порошенко, рожденного 6 марта 1985 года. Эти данные совпадают с ФИО и датой рождения старшего сына президента Украины Петра Порошенко. Также они распространятся на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады, крупных предпринимателей, чиновников, руководителей органов исполнительной власти.

Ограничительные меры предусматривают блокировку (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России, говорится в документе.

Однако они могут быть отменены, если Украина откажется от антироссийских санкций, отметили в пресс-службе кабинета министров.

Новые санкции стали исполнением воли президента России Владимира Путина, который 22 октября распорядился проработать ограничения против Киева.

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