Россия
 
Последние новости
Доренко признал Дудя героем
От первой в России игорной зоны избавились
В Сибири троих депутатов обвинили в убийствах 14 человек из 90-х
Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов
Иран рассказал о «загвоздке» с Sukhoi Superjet 100
Кремль высказался о штрафах для самозанятых
Лидер мусульман России выступил против митингов из-за границ Чечни и Ингушетии
Китай назвал шантажом просьбу США по ракетному договору
Новости партнеров

Медведев раскрыл суть санкций против Украины

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о вариантах контрсанкций против украинских граждан, в списки попадут сотни физических лиц. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 23 октября.

«Это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство», — сказал глава кабинета министров.

Медведев подчеркнул, что ограничения распространятся также на юридические лица.

По его словам, санкции будут блокировать украинские активы на территории России и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из РФ на Украину. «Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ», — пояснил он.

Кроме того, Москва может запретить поставки на свою территорию ряда товаров украинского производства, добавил премьер.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Решение принято в связи с недружественными действиями Киева в отношении российских граждан и юридических лиц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер
Путин распорядился о контрсанкциях против Украины
Украина подготовила новые санкции против России
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

Операция «Кооперация»

Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
08:21Сегодня

Полиция опровергла сообщения об обстреле Ан-24 в Хабаровском крае

13:55Сегодня

Выплату 23 окладов уволенному чиновнику признали законной

19:4421 октября

Поклонская назвала причину тайной свадьбы

Россия00:0110 октября
Эту девочку еще можно спасти

Дожить до дня рождения

Годовалую Сашу спасет срочная операция на трахее
13:38Сегодня

Москва отвергла возможность заключения нового ракетного договора

13:08Сегодня

Кремль раскрыл охват антиукраинских мер

18:2121 октября

В Подмосковье нашли похороненную заживо овчарку

Россия00:06Сегодня

Святика еще можно спасти

Этот малыш истекает кровью. Ему необходима срочная пересадка костного мозга
13:01Сегодня

Россия накажет поддерживающих раскол украинских бизнесменов

11:49Сегодня

Экономный начальник шесть лет оставлял камчатских оленеводов без зарплаты

12:5921 октября

Число пострадавших в колледже в Керчи выросло

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
Святика еще можно спасти
Этот малыш истекает кровью. Ему необходима срочная пересадка костного мозга
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
«Не имею ничего против тех, кто получил все через постель»
 
Выплату 23 окладов уволенному чиновнику признали законной
Москва отвергла возможность заключения нового ракетного договора
Все материалы
Мир
Мухаммад бин Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
Польша открестилась от американских ракет на своей территории
Китай назвал шантажом просьбу США по ракетному договору
Правительство запретило корейцам марихуану в Канаде
Немецких школьников решили защитить от пропаганды
Дом Джорджа Сороса в США заминировали
Эрдоган рассказал об убийстве саудовского журналиста
Все материалы
Бывший СССР
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Саакашвили затосковал
Украина откажется от коньяка и шампанского
Порошенко показал новые «Ураганы» украинской армии
Белорус от скуки подружился с кабаном
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Как тревожен этот путь
В Якутии до конца года введут в эксплуатацию уникальную железную дорогу
Обыкновенное чудо
Или сколько научных разработок скрывает бритвенный станок
От первой в России игорной зоны избавились
Кремль высказался о штрафах для самозанятых
Авиакомпания «Россия» и Корпорация МСП подписали соглашение о взаимодействии
«Тойота Центр Рублевский» уличили в действиях похожих на мошеннические
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Сибирского депутата обвинили в убийствах членов ОПГ из 90-х
Появились подробности поножовщины россиян в Антарктиде
Россияне устроили поножовщину на научной станции в Антарктиде
В Петербурге вор-альпинист обчистил квартиру на 13 этаже
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Иран рассказал о «загвоздке» с Sukhoi Superjet 100
В США назвали преимущества С-400
Названы смертоносные последствия изменения климата
F-35 с термоядерной бомбой «легко достанет» до Москвы
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Макгрегор назвал свои ошибки в проигранном бою с Нурмагомедовым
Роналду высказался об обвинениях в изнасиловании и назвал себя счастливым
Устроивший выходку с украинским флагом на матче в Москве футболист объяснился
Опальный капитан «Спартака» отреагировал на уход Карреры
Умер олимпийский чемпион
Капитан «Реала» поколотил одноклубника
Все материалы
Культура
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Том Йорк«Я страшный зануда, знаю»
Фронтмен Radiohead Том Йорк о саундтреке «Суспирии», славе и смерти жены
Рэпер упал с крыла самолета и погиб в возрасте 34 лет
Актриса «Школы рока» положительно отозвалась о мастурбации друга-комика
Олега Газманова обвинили в плагиате
Рэпера Оксимирона назвали виновником массового убийства в Керчи
Все материалы
Интернет и СМИ
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
«Россия 1» вывела в прямой эфир погибшую в керченской бойне студентку
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
Фотограф сделал случайное фото влюбленных на краю обрыва и устроил их поиски
Участникам музыкального шоу талантов запретили заниматься сексом и выпивать
Все материалы
Ценности
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Инвалидное кресло Стивена Хокинга уйдет с молотка
Меган Маркл вышла в свет в полупрозрачном платье и оголила бедро
Раскрыты способы ускорить рост волос
Умер сооснователь Benetton Group
Все материалы
Путешествия
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
РПЦ посоветовала воздержаться от посещения популярной у россиян святыни
Мексиканки попытались сделать селфи с самолетом и умерли
Россияне предпочли Узбекистан Европе
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов
«Самый сильный человек в мире» раскрыл секреты своего питания
Жена травила, взрывала, топила и в итоге застрелила мужа
Тату-мастер набил неплательщику на лбу слово «кидала»
Все материалы
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяца с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Видео: тест Lada Xray Cross
Почти сто тысяч рублей сверху — и обычный Xray превратится в Xray Cross
Очевидное и вероятное
Как будут выглядеть BMW X8, M3 и другие новинки баварской марки, которые мы очень ждем
Rolls-Royce совместил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
Электрокары Dyson будут собирать в Сингапуре
Самый маленький кроссовер Volkswagen показали на видео
Все материалы
Дом
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
«Ребенок, любовь — все забыто»
Бедная москвичка нашла мужа с квартирами и дачей. После развода она потеряет все
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Сваха из «Давай поженимся» переехала в коттедж с гольф-полем и спа-центром
В Москве построят стеклянный мост
Названы сроки сноса самого страшного здания Москвы
В России рухнули цены на дачи
Все материалы