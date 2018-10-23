Медведев раскрыл суть санкций против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о вариантах контрсанкций против украинских граждан, в списки попадут сотни физических лиц. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 23 октября.

«Это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство», — сказал глава кабинета министров.

Медведев подчеркнул, что ограничения распространятся также на юридические лица.

По его словам, санкции будут блокировать украинские активы на территории России и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из РФ на Украину. «Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ», — пояснил он.

Кроме того, Москва может запретить поставки на свою территорию ряда товаров украинского производства, добавил премьер.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Решение принято в связи с недружественными действиями Киева в отношении российских граждан и юридических лиц.

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