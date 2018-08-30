Украина подготовила новые санкции против России

Киев подготовил новые санкции против России из-за строительства Крымского моста. Об этом говорится в сообщении украинского Министерства по делам неподконтрольных территорий.

Рекстриктивные меры коснутся 19 юридических лиц, причастных к строительству моста, среди которых «Стройгазмонтаж» и его дочка «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Мостотрест» и «Портгидрострой». Полный список попавших под санкции компаний не раскрывается.

По задумке Киева, санкции «ограничат или прекратят экономические отношения этих компаний со странами Евросоюза и США». Далее проект попадет на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.

31 июля санкции в отношении шести российских компаний ввел Евросоюз. Среди фигурантов также оказался «Стройгазмонтаж» и еще две компании Ротенберга: «Стройгазмонтаж-Мост» и «Мостотрест». Помимо них, в список вошли «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» (разработчик проекта моста), «Судостроительный завод "Залив"» и ВАД (подрядчик строительства трассы «Таврида»).

Крымский мост через Керченский пролив возводился с 2016 года по май 2018 года. На данный момент готова автомобильная часть сооружения, продолжает строиться железнодорожная. Длина моста составляет 19 километров, что делает его самым длинным в стране.

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