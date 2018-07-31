Украина обрадовалась наказанию России за Крымский мост

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал решение Европейского союза ввести санкции в отношении российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Об этом украинский дипломат написал в Twitter.

«Это важное предупреждение в том числе и европейского бизнеса не идти по скользкой дорожке», — отметил Климкин.

31 июля Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, которые возводили Крымский мост. Ограничения коснулись компаний «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» (разработчик проекта моста), «Судостроительный завод "Залив"», «Стройгазмонтаж-Мост» и ВАД (подрядчик строительства трассы «Таврида»).

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Большинство компаний связаны с российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом. ЕС называет его «лицом, подрывающим украинский суверенитет».

Крымский мост начали строить в 2016 году. Первые машины по транспортному узлу поехали 16 мая 2018 года, когда и прошло торжественное открытие. Длина моста составляет 19 километров, что делает его самым длинным в России. Киев утверждает, что из-за моста падает спрос на украинские курорты, вследствие чего украинская экономика недополучит около полумиллиарда гривен (1,2 миллиарда рублей).

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