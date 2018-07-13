Раскрыты убытки Украины от Крымского моста

Украина потеряла в 2018 году как минимум полмиллиарда гривен (около 1,2 миллиарда рублей) в связи с открытием моста через Керченский пролив. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери судовладельцев и бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды и, возможно, даже не гривен», — сообщил он.

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Министр отметил, что сейчас больше вреда экономике Украины наносит то, что мост ограничивает проходимость судов, что, в свою очередь, снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов. Также Омелян указал, что существует угроза закрытия прохода судов через Керченский пролив.

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что возведение Россией моста через Керченский пролив создало целый ряд серьезных угроз и методов давления на Украину. «Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», — поведал он. Кроме того, серьезную угрозу для Украины представляет российская флотилия в Азовском море, для создания которой пограничные войска ФСБ были усилены дополнительными кораблями.

Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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