Путин сказал «поехали» и поехал на «КамАЗе» по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков, передает РИА Новости.

«Поехали!» — сказал российский лидер перед тем, как сесть в кабину.

Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для автолюбителей откроется 16 мая.

Материалы по теме Еще чуть-чуть Как строят главный мост России

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

Ранее Минтранс провел голосование за лучшее название для моста. Пользователям предлагалось выбрать из пяти вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!