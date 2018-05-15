В Кремле напомнили о правах Путина

Президент России Владимир Путин имеет права на управление грузовиком. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — так Песков ответил на вопрос, имел ли Путин право проехать по Крымскому мосту за рулем КамАЗа.

Материалы по теме Еще чуть-чуть Как строят главный мост России

Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту днем 15 мая, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. Как сообщает «Интерфакс», скорость колонны значительно превышала 40 километров в час, запланированные изначально. Путь в 19 километров грузовики преодолели за 16 минут (со скоростью более 70 километров в час).

Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для автолюбителей откроется 16 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!