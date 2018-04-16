Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления движением

На мосту через Керченский пролив начались работы по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Как отмечается, система обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге — от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму. «АСУДД Крымского моста уникальна: инновационные технологии и оборудование для ее создания специально разработаны с учетом условий эксплуатации моста через Керченский пролив. Программное обеспечение разработано российскими специалистами», — сообщил представитель компании-разработчика АСУДД на Крымском мосту Евгений Саватеев.

Фото: «Крымский мост» 1 /3

«Благодаря работе АСУДД будут обеспечены эффективное управление движением, контроль за соблюдением правил дорожного движения, весогабаритный контроль, мониторинг транспортных потоков, информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки», — подчеркнул он.

АСУДД состоит из нескольких интегрированных подсистем. Одна из них — подсистема мониторинга параметров транспортных потоков — включает установленные на мосту и подходах к нему радарные детекторные комплексы. За соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить десять автоматических комплексов. Отдельные подсистемы будут оценивать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна.

«Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации. Например, в случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу. Указания на знаках переменной информации по мере движения помогут водителю вовремя перестроиться и сохранить скорость движения. Подсистема информирования заранее предупредит водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна. Это позволит выбрать оптимальный и безопасный режим движения», — рассказал Саватеев.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.

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