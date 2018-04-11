На автодорожной арке Крымского моста началась укладка асфальтобетона

Строители Крымского моста приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке сооружения. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост»

Данный вид работ выполняется в два этапа — нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.

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«Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая — около 4,5 тысяч квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно пять-шесть часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за пять-шесть часов укладываем верхний слой, — рассказал заместитель генерального директора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Фото: «Крымский мост» 1 /7

Дорожное покрытие на арочном пролете аналогично остальным участкам Крымского моста: двухслойное общей толщиной 11 сантиметров. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции. Строители уже установили на пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения — барьерное ограждение. После покрытия участка асфальтобетоном строители смонтируют барьерное ограждение на разделительной полосе.

«В целом по трассе Крымского моста асфальтирование выполнено примерно на 75 процентов, а общая готовность полотна, включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства, достигает 80 процентов. Как только завершим укладку асфальта, приступим к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков», — отметил Кондаков.

В феврале заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров рассказал, что автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив в декабре 2018 года.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.

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