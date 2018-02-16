Обозначены сроки запуска движения по Крымскому мосту

Автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив в декабре 2018 года. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Материалы по теме Сели на мель Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста

«Инфраструктура [к запуску движения] будет готова — и [строящаяся федеральная трасса] "Таврида" до пятого участка — развязки у Симферополя, и автоподходы к мосту в районе Керчи», — сказал Назаров.

Чиновник напомнил, что строительство автоподходов и «Тавриды» синхронизированы с возведением транспортного перехода через Керченский пролив. В ходе строительства автоподходов к мосту со стороны Керчи осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы, что будет сделано после окончания отопительного сезона, подчеркнул Назаров.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта — почти 228 миллиардов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!