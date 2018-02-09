Строители Крымского моста рассказали о достигнутых результатах

Строители моста через Керченский пролив спустя два года после начала строительных работ подвели промежуточные итоги, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
В публикации говорится, что к февралю 2018 года были построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря строители завершат асфальтирование дороги и обустройство проезжей части.
Отмечается также, что для будущего железнодорожного моста было погружено 95 процентов свай, сформировано 190 опор (из 307), а также собрано более 40 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. «В текущем году мостоотряды активно осваивают морские участки строительства железной дороги: на одном из них уже выполняется надвижка пролетов над акваторией», — указали строители.
По их признанию, наиболее сложные технологические операции стройки были проведены в 2017 году. Автомобильными пролетами были соединены берега Тамани и Керчи, а у фарватера были возведены две опоры высотой 35 метров, на которые строители установили судоходные арки. «Морская операция по транспортировке и подъему на проектную высоту габаритных конструкций в условиях моря стала первой в практике отечественного мостостроения», — отмечается в сообщении.
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей планируется открыть в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м.