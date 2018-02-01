В сети появились новые фото Крымского моста

Издание «КерчьИНФО» в четверг, 1 февраля, опубликовало новые фото с места строительства Крымского моста. Снимки были сделаны с мыса Ак-Бурун, который замыкает Керченскую бухту.

«На "стройке века" кипит работа — железнодорожный переход растет», — подписали кадры авторы материала. Всего опубликовано 12 фотографий.

Фото: «КерчьИНФО» 1 /12

«КерчьИНФО» отмечает, что в пролетах на будущем железнодорожном переходе появилось больше металлоконструкций, которые служат основанием под железную дорогу. Также авторы снимков констатировали начало асфальтирования автомобильной дороги моста, но пока лишь на насыпной части.

17 декабря 2017 года были подведены итоги народного голосования на лучшее название для транспортного перехода, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией. Победу одержал вариант «Крымский мост», второе место получило название «Керченский мост», третье — «Мост воссоединения».

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Мост строится за счет средств федерального бюджета. Движение автомобилей планируется открыть в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.

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