Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны

Строители моста в Крым завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода, таким образом мостовое полотно длиной 17 километров от Тамани до полуострова полностью собрано, сообщает инфоцентр «Крымский мост» в среду, 20 декабря.

«Строители завершили очередной этап строительства Крымского моста — сборку пролетных строений автодорожной части», — говорится в сообщении.

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Таким образом, нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами.

17 декабря были подведены итоги народного голосования на лучшее название для транспортного перехода, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией. Победу одержал вариант «Крымский мост», второе место получило название «Керченский мост», третье — «Мост воссоединения».

Мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по мосту запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.