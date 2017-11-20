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Крымский мост предложили назвать в честь Путина

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Главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская предложила назвать мост через Керченский пролив Президентским. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам члена Общественного совета по строительству моста, если бы не российский лидер Владимир Путин, то сооружения не было бы. Волконская отмечает, что именно с подачи президента его возведение проходит так активно.

Голосование за лучшее название для моста в Крым началось на специальном сайте http://назовимост.рф 16 ноября. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через одну из социальных сетей и отдать голос за вариант, который понравился. Также можно подтвердить свое волеизъявление через электронную почту.

Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Эти варианты определил организатор голосования — Министерство транспорта России — после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

Мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по мосту запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.

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