Началось голосование за лучшее название для моста в Крым

Жители России в ходе онлайн-голосования выберут название для строящегося моста в Крым. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

Голосование открылось в четверг, 16 ноября, на специальном сайте http://назовимост.рф. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свое волеизъявление через электронную почту.

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Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования — Министерство транспорта России — после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. Названия, ставшие наиболее популярными среди жителей на двух берегах Керченского пролива, представлены на сайте.

Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Крымский мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Длина сооружения составит 19 километров, этот мост будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.