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Американские беспилотники заметили вблизи Крымского моста

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Американские стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon в ходе полетов над Черным морем приближались к границе России на расстояние 10-15 километров, сообщил ТАСС командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

По словам военного, американские летательные аппараты регулярно проводят разведку, наблюдая, в частности, за работами по возведению Крымского моста. «Очевидно, что основной задачей является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Не исключаю, что иностранные разведки интересуют и темпы строительства Крымского моста», — отметил Севостьянов.

«Global Hawk и RS-135 вылетают на разведку с передовой авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, а P-8A — с авиабазы Суда (Греция). Основные маршруты их полетов пролегают вдоль Черноморского побережья от западной части Крымского полуострова вплоть до "траверза" Сочи», — сказал военный.

Российскими военными не было замечено нарушение границ американскими летательными аппаратами, которые в полете сопровождаются российскими истребителями. «В 2017 году осуществлено более 100 вылетов наших самолетов. При этом на сопровождение беспилотных летательных аппаратов из них пришлось более 70 процентов», — сказал Севостьянов.

Военный исключил участие в разведке у российских границ украинской стороны: «такие полеты не совершаются хотя бы потому, что украинским летчикам просто не на чем летать».

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на декабрь 2018 года.

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