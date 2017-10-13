Автодорожную арку Крымского моста подняли на проектную высоту‍

Мостостроители за пять часов подняли автодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

Конструкцию весом в 5,5 тысяч тонн поднимали при помощи 12 домкратов. В течение ночи арку закрепят временными балками, после чего начнется окончательный монтаж. По его завершению временно приостановленное судоходство в Керчь-Еникальском канале будет восстановлено.

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29 августа строители Крымского моста подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры — на проектную высоту 35 метров над уровнем моря.

Крымский мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Длина сооружения составит 19 километров, этот мост будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.