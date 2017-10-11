Началась установка автодорожной арки Крымского моста

Началась транспортировка автодорожной арки моста через Керченский пролив к фарватеру, передает РИА Новости со ссылкой на информационный центр «Крымский мост». Плавучие опоры вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и двинулись к фарватеру Керчь-Еникальского канала. Плавсистема пройдет по запланированному маршруту почти пять километров.

Движение плавучих опор обеспечивает флот из головного тянущего буксира, буксиров-толкачей, а также поддерживающих вспомогательных и маневровых судов, рабочих катеров для связи и координации. Управляют процессом и контролируют каждый этап более 100 специалистов различного профиля.

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«Автодорожная арка весом почти 5,5 тысячи тонн — один из самых габаритных элементов Крымского моста. Два футбольных поля, или 227 метров — длина арки, 45 метров — высота от нижней части до самой высокой верхней точки», — поясняется в сообщении. Отмечается, что операция по установке таких габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения.

«Выполнив в августе транспортировку, подъем и установку на опорные части железнодорожного арочного пролетного строения, мы приобрели колоссальный опыт. Поэтому в промежутке между первым и вторым сплавами была проведена большая инженерная работа, пошаговый анализ всех операций, которые проводились», — отметил замгендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

29 августа строители Крымского моста подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры — на проектную высоту 35 метров над уровнем моря.

Крымский мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Длина сооружения составит 19 километров, этот мост будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.