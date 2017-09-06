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«Азов» прошел под аркой Крымского моста

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Российский боевой корабль — БДК «Азов» — впервые прошел под железнодорожной аркой Крымского моста. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале моста.

«Боевой корабль направляется в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города. Приморский город уже много лет шефствует над экипажем корабля», — сказал РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

29 августа строители Крымского моста подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры — на проектную высоту 35 метров над уровнем моря. Арку поднимали на 700 тросах 16 мощными домкратами грузоподъемностью 650 тонн каждый.

Крымский мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Длина сооружения составит 19 километров, мост будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.

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