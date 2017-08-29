Железнодорожную арку Крымского моста подняли на опоры

Строители Крымского моста подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры — на проектную высоту 35 метров над уровнем моря. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Конструкцию весом более 6 тысяч тонн поднимали с помощью грузоподъемного оборудования под контролем ведущих инженеров проекта. Процесс подъема арки на проектную высоту занял около 12 часов. В течение дня арку будут закреплять», — отметили в инфоцентре.

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Арку поднимали на 700 тросах 16 мощными домкратами грузоподъемностью 650 тонн каждый. «В самом начале арку подняли лишь на 1 метр над плавсистемой, чтобы проверить надежность конструкции и механизмов, и только после проверки продолжили подъем на проектную высоту», — говорится в сообщении.

Плавсредства, на которых доставили конструкцию, уже вернулись к берегу. Их проверят, переоборудуют и подготовят к транспортировке автомобильной арки, установка которой запланирована на сентябрь.

Строители приступили к подъему железнодорожной арки на опоры Крымского моста поздно вечером в понедельник, 28 августа. Морская операция по установке конструкции началась днем ранее. На все время работ по транспортировке, подъему и закреплению арки в Керченском проливе ограничено судоходство.