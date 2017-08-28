Строители начали подъем железнодорожной арки на опоры Крымского моста

Строители приступили к установке железнодорожной арки на опоры Крымского моста. Как сообщает в понедельник, 28 августа, информационный центр «Крымский мост», вес конструкции составляет шесть тысяч тонн.

«Начался подъем арки на фарватерные опоры. Расчетная скорость движения — около пяти метров в час», — говорится в сообщении. Работы будут продолжаться всю ночь.

Отмечается, что в настоящий момент конструкция удерживается на весу только тросами от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор.

Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году. В апреле глава Минтранса Максим Соколов информировал президента России Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.