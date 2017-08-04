Министр юстиции Украины отказался верить в строительство Крымского моста

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что не верит в способность России построить мост в Крым. Об этом в пятницу, 4 августа, он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

«Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии — в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. То есть, по моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет», — заявил Петренко.

Он добавил, что считает Россию неспособной реализовать крупный инфраструктурный проект самостоятельно. «Россия не может нормально построить и менее масштабные объекты. Знаю, что после Олимпиады в Сочи уже начали разрушаться целые стадионы. Поэтому, считаю, лучший инструмент в этой ситуации — санкции против компаний, которые оказались настолько недальновидными, чтобы присоединиться к этому проекту», — отметил чиновник.

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31 июля строители завершили возведение свода автомобильной арки Крымского моста. «На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку», — сообщили в информационном центре проекта.

В конце июня стало известно, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста. В апреле глава Минтранса Максим Соколов информировал президента России Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.

Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.