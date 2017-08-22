Киев обеспокоился падением грузооборота в порту Мариуполя из-за Крымского моста

Министерство Украины по делам беженцев выразило опасение, что строительство Крымского моста скажется на конкурентоспособности порта Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Если раньше проход через Керченский пролив был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров. Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не будут отвечать по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года», — подчеркнули в министерстве. Там отметили, что именно на эти суда приходится 43 процентов грузопереработки порта Мариуполя.

По мнению Киева, «установленные ограничения приведут к тому, что до Мариупольского морского порта смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью».

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11 августа МИД Украины направил России ноту протеста в связи с ограничениями судоходства в Керченском проливе. Принятые РФ меры связаны с тем, что на вторую половину августа и сентябрь запланирована установка арочных пролетных строений.

Двумя днями ранее замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука выступил с заявлением, что возведение Крымского моста обрекает Украину на морскую изоляцию.

Крымский мост соединит берега Крыма и Краснодарского края. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России мостом. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году. В июне сообщалось, что работы по строительству выполнены более чем на 50 процентов.

