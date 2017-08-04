Желающих судиться с РФ из-за Крымского моста чиновников в Киеве назвали клоунами

Киев не сможет пожаловаться в международные суды на строительство Крымского моста, так как в 2003 году украинские власти сами отказалась от статуса территориального моря для Керченского пролива и Азова. Об этом на своей странице в Facebook написал специалист по международному праву, бывший уполномоченный правительства Украины по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин.

«[Киев] из каждого утюга вещает о том, что ограничения Россией судоходства по Керченскому проливу будут обжалованы в некий международный суд или арбитраж», — говорится в посте.

«Клоуны и мосты (...). Соль в том, что еще в 2003 году Украина добровольно отказалась от международного статуса территориального моря для Керченского пролива и Азова. Согласно тогдашним договорам с РФ и Азовское море, и пролив это внутренние исторические воды РФ и Украины», — отметил Бабин. Он пояснил, что в таких условиях вряд ли получится без согласия России пожаловаться на нарушение в проливе Конвенции о морском праве 1982 года в Международный суд ООН и в Международный трибунал по морправу.

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Юрист подчеркнул, что убытки Украины, якобы вызванные действиями России, могут быть предметом рассмотрения какого-либо иного специально созданного арбитража. «Но для этого процесса нужно согласие РФ», — отметил Бабин и добавил, что украинский МИД «сегодня может только одно — искать крайних в перекладывании ответственности за последствия своей бездеятельности».

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк 2 августа заявил, что строительство моста в Крым через Керченский пролив ведет к убыткам для украинской экономики, в связи с чем Киев подготовит иск в международный суд.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, мост будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.