Киев выразил протест Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с ограничениями судоходства в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправность таких действий», — отмечается в заявлении.

В Киеве также высказали мнение, что «строительство моста через Керченский пролив является незаконным согласно международному праву, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к Крымскому полуострову, не давала согласие на такое строительство».

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Ограничение судоходства через Керченский пролив связано с тем, что на вторую половину августа и сентябрь запланирована установка арочных пролетных строений, передает ТАСС.

Двумя днями ранее заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что возведение Крымского моста обрекает Украину на морскую изоляцию. 2 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что строительство моста через Керченский пролив ведет к убыткам для украинской экономики, в связи с чем Киев подготовит иск в международный суд.

31 июля российские строители закончили возведение свода автомобильной арки Крымского моста. В конце июня сообщалось, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов. Ранее в том же месяце была закончена сборка железнодорожного пролета моста. В апреле глава Минтранса России Максим Соколов информировал президента РФ Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.

Мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.