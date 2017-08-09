На Украине заявили об обреченности на морскую изоляцию из-за Крымского моста

Строительство Россией Крымского моста обрекает Украину на морскую изоляцию. Об этом в среду, 9 августа, в комментарии порталу «Обозреватель» сказал заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука.

«Сейчас этот вопрос исследуется. Такими действиями РФ нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем», — заявил он.

4 августа министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что не верит в способность России построить мост в Крым. По его мнению, Москва сама не имеет возможностей реализовать такой проект, а помощи западных специалистов ждать не стоит из-за санкций.

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31 июля строители закончили возведение свода автомобильной арки Крымского моста. «На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку», — сообщили в информационном центре проекта.

В конце июня стало известно, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста. В апреле глава Минтранса Максим Соколов информировал президента России Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.

Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.