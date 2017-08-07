Бывший СССР
 
Последние новости
Польша назвала условия импорта сжиженного газа из США
В Израиле подготовили законопроект о смертной казни для террористов
Рогозин заявил об отмене льгот для иностранных авиапроизводителей с 2019 года
Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев
«Лысый из Brazzers» вместе с коллегами изучил претензии зрителей
Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа
Власти Венесуэлы обвинили гражданских лиц и дезертира в нападении на базу
Популярные новости
Польша назвала условия импорта сжиженного газа из США
«Лысый из Brazzers» вместе с коллегами изучил претензии зрителей
Рогозин заявил об отмене льгот для иностранных авиапроизводителей с 2019 года
Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа
Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев
Бурятский прокурор и его жена утонули при попытке спасти мальчика
В Израиле подготовили законопроект о смертной казни для террористов

Сели на мель

Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Украина направила в Международный арбитражный суд официальную жалобу на строительство Россией Крымского моста. Основная претензия Киева носит экономический характер: внезапно выяснилось, что украинские порты вскоре понесут довольно серьезные убытки. Что конкретно намерены предпринять власти Украины, есть ли у дела перспектива и почему вопрос этот обсуждается именно сейчас — разбиралась «Лента.ру».

Строим мост вместе!

Сейчас это звучит странно, но долгие годы Украина была весьма заинтересована в строительстве моста через Керченский пролив. В 2010 году в рамках харьковских соглашений Киев и Москва достигли по этому проекту предварительной договоренности. Резоны для украинской стороны были чисто экономические: мост значительно сокращал путь при доставке товаров между странами, что при торговом обороте тех лет давало бы огромную экономию. И это не считая выгод использования моста в логистических целях третьими сторонами (например, как часть транспортного коридора из Азии в Европу). «Как только мы построим этот переход, в Крыму и на Кавказе все изменится. Это международный транспортный коридор, который позволит быстрее развиваться нашим регионам», — говорил тогдашний президент Украины Виктор Янукович.

Правда, нельзя сказать, что киевское правительство засучив рукава бросилось воплощать задуманное: в первые годы состоялось лишь несколько совместных рабочих совещаний. По иронии судьбы, второе дыхание проект получил в конце 2013 года — в те дни, когда в Киеве вовсю разгорался Евромайдан. В ходе последнего официального визита Януковича в Москву 17 декабря 2013-го стороны подписали соглашение с весьма конкретными параметрами: ТЭО разрабатывает Россия, строительство продлится четыре-пять лет, стоимость проекта составит от 1,5 до 3 миллиардов долларов, которые стороны потратят поровну, для чего создадут совместное украинско-российское предприятие и межправительственную комиссию. 29 января 2014 года, менее чем за месяц до госпереворота, правительство Украины, которым тогда еще руководил Николай Азаров, окончательно утвердило этот документ.

То, что постмайданный Киев намерен противодействовать строительству Крымского моста, стало ясно сразу. Правда, на первых порах новые власти Украины резких движений не предпринимали. Вышеупомянутое соглашение с Россией было расторгнуто правительством Арсения Яценюка лишь в октябре 2014-го. Украинская сторона, которая достаточно бесцеремонно трактовала все существующие соглашения с Россией, в этом случае почему-то не спешила: Москве было выслано уведомление, после чего Киев выдержал полугодовую паузу. И даже когда стало ясно, что Россия будет строить мост в любом случае, в столице Украины достаточно продолжительное время сохраняли спокойствие — дескать, все это развалится само собой и без нашего участия. Надо сказать, что такой позиции способствовали публикации в провластных СМИ и публично высказываемые мнения близких к официальному Киеву экспертов: якобы и денег у России на такую стройку нет, и технологии отсутствуют, и рельеф дна подкачал.

NASA нам поможет

Серьезную юридическую озабоченность в правительстве Украины высказали примерно год назад, в сентябре 2016 года. Так, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обвинила российскую сторону в гибели дельфинов в проливе. «Мы рассказали (...) об отрицательном влиянии строительства Керченского моста на окружающую среду и экологию Черного моря. В частности, о гибели дельфинов, получающих гидроакустический удар из-за бурения или забивания свай. И о том, что при строительстве Керченского моста поднимается ил, являющийся в той части моря наиболее загрязненным, из-за чего гибнет рыба. Это имеет негативный эффект на всю экологию Черного моря», — заявила чиновница и уточнила, что информация обнародуется в рамках подготовительных работ по подаче иска в суд против России.

Долгое время в киевском правительстве придерживались именно «экологической» линии. К делу подключили Институт водных проблем и мелиорации НАН Украины, специалисты которого высчитали, что ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, составят не менее 10 миллиардов гривен (23,5 миллиарда рублей). Для пущего эффекта «прокуратура АРК» (созданное Киевом ведомство, которое якобы фиксирует и расследует правонарушения в Крыму) завела уголовное дело и пообещала привлечь к расследованию видных иностранных экспертов. «Мы будем привлекать не только украинских специалистов, а обращаться и к иностранным организациям, таким как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), и другим... Субъекты хозяйственной деятельности, которые причастны к возведению моста, должны нести ответственность за свои действия», — отметил «прокурор АР Крым» Гюндуз Мамедов. Правда, на этапе обещаний все и заглохло: надо понимать, сотрудничество с НАСА в этом аспекте у Киева не сложилось.

Все в бой!

Новый всплеск интереса к Крымскому мосту у властей Украины наблюдается сейчас, и уже не по экологическим причинам. Тревогу в Киеве забили из-за решения России временно ограничить доступ через Керченский пролив к украинским портам Азовского бассейна. Во всяком случае, чиновники украинского Мининфраструктуры именно так трактуют нынешнюю ситуацию. «Это блокирование не будет долгосрочным, однако проход закроется почти на месяц, и нам необходим альтернативный вариант. Они специально это все задумали, когда у нас выдался зерновой год, много груза идет на порты», — высказал мнение заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань. Весь этот план, по его словам, для Украины сплошные убытки: для бизнеса, для государственных предприятий, для валютной выручки — и все это в ситуации, когда экономика и так на ладан дышит.

Другой представитель ведомства — Юрий Лавренюк — заявил о подаче жалобы в Международную морскую организацию. «Россия не согласовывала никаких действий по строительству моста... Ее действия могут нанести значительный вред не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом», — масштабировал он проблему.

Довольно быстро выяснилось, что дело не только в «блокаде» пролива на 23 дня (ориентировочно перекрытие должно состояться в конце августа — начале сентября), от которой, как подсчитали в украинском МИДе, убытки портов Украины составят полмиллиарда гривен (более миллиарда рублей). Оказалось, что после постройки моста, внезапно ставшего для Киева реальностью, часть украинских судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки. Как заявили в дипломатическом ведомстве, Киев будет требовать в суде возмещения «причиненного такими действиями российской стороны вреда». Однако очевидно, что эта проблема быстрого и приемлемого решения для Украины не имеет.

Одни киевские чиновники — например в Мининфраструктуры — уже поняли неизбежность появления моста и пытаются что-то делать исходя из этой реальности. Другие продолжают твердить, что Россия не в состоянии завершить этот проект, и грозят очередными санкциями. Проблемы с портами и даже отдельно взятыми кораблями действительно чреваты крайне неприятными последствиями для экономики Украины. Можно спорить об адекватности сумм убытков, которые уже подсчитали в Киеве, но факт остается фактом: страна критически зависит от нормального функционирования портовой инфраструктуры. Именно через порты экспортируются зерно и металлы, что обеспечивает какой-никакой приток валюты.

Однако вся затея с судом из-за моста, похоже, не более чем банальная туманная завеса, призванная прикрыть беспомощность украинской власти в этой ситуации. Даже украинские юристы полагают, что Украина в принципе не может жаловаться в международные суды на строительство Крымского моста, поскольку еще в 2003 году добровольно отказалась от международного статуса территориального моря для Керченского пролива и Азова. «Согласно тогдашним договорам с РФ, и Азовское море, и пролив — это внутренние исторические воды РФ и Украины. В таких условиях вряд ли без особого согласия РФ можно пожаловаться на нарушение в этом проливе Конвенции о морском праве 1982 года, в Международный суд ООН и в Международный трибунал по морскому праву», — утверждает юрист-международник, бывший украинский правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин, называя инициаторов судебного процесса «клоунами».

Впрочем, Бабин оговаривается, что тактика украинских чиновников вполне понятна: процесс будет непубличным, и ложь может стать очевидной лишь через годы, когда власть в стране с большой долей вероятности в очередной раз сменится.

Николай Подгорный (Киев)

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Министр юстиции Украины отказался верить в строительство Крымского моста
Украина подаст иск против России из-за строительства Крымского моста
Рабочие замкнули свод автомобильной арки Крымского моста
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0429 июля
Сигизмунд (Зигмунт) Сераковский

Хождение по мукам Сигизмунда

История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
23:20 6 августа

Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа

13:22 6 августа

Задержанный в витебском притоне священник оказался сутенером

23:11 5 августа

Порошенко решил увеличить выплаты бойцам АТО

Бывший СССР00:06 4 августа
Дмитрий Рогозин

Кишинев, которого нет

Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
15:13 6 августа

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками позиций «Правого сектора»

01:17 6 августа

Журналист из США принял православие и женился на жительнице ДНР

01:09 3 августа

В ДНР рассказали о подорвавшихся на собственных минах украинских диверсантах

Бывший СССР00:0628 июля

Беги, Михо, беги!

Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
02:31 6 августа

Украинская прокуратура захотела вызвать Scooter на допрос

16:02 5 августа

Депутат Рады сообщил о поисках Саакашвили на польско-украинской границе

20:13 1 августа

Царев рассказал о влившихся в преступный мир Украины ветеранах АТО и радикалах

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Мог ли сельский священник наладить транзит проституток в Россию
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Движение на трассе М7 во Владимирской области восстановлено
В РПЦ прокомментировали скандал со священником-сутенером
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
Трассу М7 перекрыли из-за рухнувшего моста
Все материалы
Мир
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
В Израиле подготовили законопроект о смертной казни для террористов
МИД Польши назвал «Северный поток-2» средством шантажа Центральной Европы
Власти Венесуэлы обвинили гражданских лиц и дезертира в нападении на базу
Памятник погибшему в Сирии офицеру Прохоренко открыли в Италии
Все материалы
Бывший СССР
Сели на мель
Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста
Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Задержанный в витебском притоне священник оказался сутенером
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками позиций «Правого сектора»
Журналист из США принял православие и женился на жительнице ДНР
Украинская прокуратура захотела вызвать Scooter на допрос
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Польша назвала условия импорта сжиженного газа из США
Сбой в работе банкоматов затронул не более 1,5 процентов клиентов «Открытия»
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
Убытки Италии от российского продэмбарго оценили в 12 миллиардов евро
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
В России создали кошерную криптовалюту
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Сырная феерия
Репортаж с подмосковного фермерского фестиваля
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
Рогозин заявил об отмене льгот для иностранных авиапроизводителей с 2019 года
«Алроса» пересмотрит план производства из-за аварии на руднике «Мир»
Минэнерго прокомментировало расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens
Чубайс поторговался и купил спрей за нанокотики
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
Подвыпивший безработный обстрелял военнослужащих в Петербурге
Рецидивист напал на американского журналиста в Подмосковье
Следствие выдвинуло версию убийства гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
«Потекло-о-о-о-о!!!»
В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
Обошел на скорости
Последнюю стометровку в карьере Болт проиграл любителю амфетаминов и допинга
Спокойной ночи, мистер
Как «Зенит» на Крестовском нанес самое крупное поражение Массимо Каррере
Болельщики «Спартака» проводили Кержакова шуткой про воробьев
Каррера объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Зенита»
«Зенит» забил пять мячей «Спартаку» в матче чемпионата России
На стадионе «Санкт-Петербург» снова протекла крыша
Все материалы
Культура
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
Тино СегалЭто не пропаганда
Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
Лидера Scooter призвали исключить из жюри телешоу после выступления в Крыму
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Гитарист The Rolling Stones сообщил о раке легких и отказе от химиотерапии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
«Лысый из Brazzers» вместе с коллегами изучил претензии зрителей
Порошенко высмеяли за полет на МиГ-29
Журналиста Fox News отстранили от работы за рассылку аморальных фотографий
Остановивший глобальную хакерскую атаку программист признался в создании вирусов
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Все материалы
Ценности
В Йюхен путь лежит
Европейские автораритеты на аукционе в замке Шлосс-Дик
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Daimler занялся летающими электромобилями
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Все материалы
Путешествия
КубачиНе «Приорой» единой
Чем по праву может гордиться Дагестан
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Котлеты, церкви, телескоп
Почему нужно бросить все и провести выходные в Тверской области
В Абхазии рассказали о массовых отказах туристов от поездок в республику
Россиянин утонул в Мексике во время плавания по сенотам
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
The Rhinefall near Schaffhausen, SwitzerlandПутешествие с азартом
Как изучить другую страну и добиться победы
Все материалы
Из жизни
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Жим или режим?
Женщины в декрете все чаще становятся фитнес-звездами
Пытавшийся пристрелить броненосца техасец получил рикошетом пулю в лицо
Женщина искусала собаку в метро Торонто
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Две афроамериканки устроили погром в ресторане из-за холодных наггетсов
Все материалы
10 сверхнадежных автомобилей
Машины, способные проехать 320 000 километров и больше
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Как японцы состаривают автомобили
Новые машины из Японии, которые тюнеры превращают в старые
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы