Сели на мель

Украина направила в Международный арбитражный суд официальную жалобу на строительство Россией Крымского моста. Основная претензия Киева носит экономический характер: внезапно выяснилось, что украинские порты вскоре понесут довольно серьезные убытки. Что конкретно намерены предпринять власти Украины, есть ли у дела перспектива и почему вопрос этот обсуждается именно сейчас — разбиралась «Лента.ру».

Строим мост вместе!

Сейчас это звучит странно, но долгие годы Украина была весьма заинтересована в строительстве моста через Керченский пролив. В 2010 году в рамках харьковских соглашений Киев и Москва достигли по этому проекту предварительной договоренности. Резоны для украинской стороны были чисто экономические: мост значительно сокращал путь при доставке товаров между странами, что при торговом обороте тех лет давало бы огромную экономию. И это не считая выгод использования моста в логистических целях третьими сторонами (например, как часть транспортного коридора из Азии в Европу). «Как только мы построим этот переход, в Крыму и на Кавказе все изменится. Это международный транспортный коридор, который позволит быстрее развиваться нашим регионам», — говорил тогдашний президент Украины Виктор Янукович.

Правда, нельзя сказать, что киевское правительство засучив рукава бросилось воплощать задуманное: в первые годы состоялось лишь несколько совместных рабочих совещаний. По иронии судьбы, второе дыхание проект получил в конце 2013 года — в те дни, когда в Киеве вовсю разгорался Евромайдан. В ходе последнего официального визита Януковича в Москву 17 декабря 2013-го стороны подписали соглашение с весьма конкретными параметрами: ТЭО разрабатывает Россия, строительство продлится четыре-пять лет, стоимость проекта составит от 1,5 до 3 миллиардов долларов, которые стороны потратят поровну, для чего создадут совместное украинско-российское предприятие и межправительственную комиссию. 29 января 2014 года, менее чем за месяц до госпереворота, правительство Украины, которым тогда еще руководил Николай Азаров, окончательно утвердило этот документ.

В 2010 году Киев и Москва достигли предварительной договоренности по проекту моста Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

То, что постмайданный Киев намерен противодействовать строительству Крымского моста, стало ясно сразу. Правда, на первых порах новые власти Украины резких движений не предпринимали. Вышеупомянутое соглашение с Россией было расторгнуто правительством Арсения Яценюка лишь в октябре 2014-го. Украинская сторона, которая достаточно бесцеремонно трактовала все существующие соглашения с Россией, в этом случае почему-то не спешила: Москве было выслано уведомление, после чего Киев выдержал полугодовую паузу. И даже когда стало ясно, что Россия будет строить мост в любом случае, в столице Украины достаточно продолжительное время сохраняли спокойствие — дескать, все это развалится само собой и без нашего участия. Надо сказать, что такой позиции способствовали публикации в провластных СМИ и публично высказываемые мнения близких к официальному Киеву экспертов: якобы и денег у России на такую стройку нет, и технологии отсутствуют, и рельеф дна подкачал.

NASA нам поможет

Серьезную юридическую озабоченность в правительстве Украины высказали примерно год назад, в сентябре 2016 года. Так, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обвинила российскую сторону в гибели дельфинов в проливе. «Мы рассказали (...) об отрицательном влиянии строительства Керченского моста на окружающую среду и экологию Черного моря. В частности, о гибели дельфинов, получающих гидроакустический удар из-за бурения или забивания свай. И о том, что при строительстве Керченского моста поднимается ил, являющийся в той части моря наиболее загрязненным, из-за чего гибнет рыба. Это имеет негативный эффект на всю экологию Черного моря», — заявила чиновница и уточнила, что информация обнародуется в рамках подготовительных работ по подаче иска в суд против России.

Долгое время в киевском правительстве придерживались именно «экологической» линии. К делу подключили Институт водных проблем и мелиорации НАН Украины, специалисты которого высчитали, что ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, составят не менее 10 миллиардов гривен (23,5 миллиарда рублей). Для пущего эффекта «прокуратура АРК» (созданное Киевом ведомство, которое якобы фиксирует и расследует правонарушения в Крыму) завела уголовное дело и пообещала привлечь к расследованию видных иностранных экспертов. «Мы будем привлекать не только украинских специалистов, а обращаться и к иностранным организациям, таким как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), и другим... Субъекты хозяйственной деятельности, которые причастны к возведению моста, должны нести ответственность за свои действия», — отметил «прокурор АР Крым» Гюндуз Мамедов. Правда, на этапе обещаний все и заглохло: надо понимать, сотрудничество с НАСА в этом аспекте у Киева не сложилось.

Для Киева стало неожиданностью, что после постройки моста часть украинских судов в принципе не сможет проходить через пролив Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Все в бой!

Новый всплеск интереса к Крымскому мосту у властей Украины наблюдается сейчас, и уже не по экологическим причинам. Тревогу в Киеве забили из-за решения России временно ограничить доступ через Керченский пролив к украинским портам Азовского бассейна. Во всяком случае, чиновники украинского Мининфраструктуры именно так трактуют нынешнюю ситуацию. «Это блокирование не будет долгосрочным, однако проход закроется почти на месяц, и нам необходим альтернативный вариант. Они специально это все задумали, когда у нас выдался зерновой год, много груза идет на порты», — высказал мнение заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань. Весь этот план, по его словам, для Украины сплошные убытки: для бизнеса, для государственных предприятий, для валютной выручки — и все это в ситуации, когда экономика и так на ладан дышит.

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Другой представитель ведомства — Юрий Лавренюк — заявил о подаче жалобы в Международную морскую организацию. «Россия не согласовывала никаких действий по строительству моста... Ее действия могут нанести значительный вред не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом», — масштабировал он проблему.

Довольно быстро выяснилось, что дело не только в «блокаде» пролива на 23 дня (ориентировочно перекрытие должно состояться в конце августа — начале сентября), от которой, как подсчитали в украинском МИДе, убытки портов Украины составят полмиллиарда гривен (более миллиарда рублей). Оказалось, что после постройки моста, внезапно ставшего для Киева реальностью, часть украинских судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки. Как заявили в дипломатическом ведомстве, Киев будет требовать в суде возмещения «причиненного такими действиями российской стороны вреда». Однако очевидно, что эта проблема быстрого и приемлемого решения для Украины не имеет.

Киев попытался вменить российской стороне в вину гибель дельфинов в Керченском проливе Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Одни киевские чиновники — например в Мининфраструктуры — уже поняли неизбежность появления моста и пытаются что-то делать исходя из этой реальности. Другие продолжают твердить, что Россия не в состоянии завершить этот проект, и грозят очередными санкциями. Проблемы с портами и даже отдельно взятыми кораблями действительно чреваты крайне неприятными последствиями для экономики Украины. Можно спорить об адекватности сумм убытков, которые уже подсчитали в Киеве, но факт остается фактом: страна критически зависит от нормального функционирования портовой инфраструктуры. Именно через порты экспортируются зерно и металлы, что обеспечивает какой-никакой приток валюты.

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Однако вся затея с судом из-за моста, похоже, не более чем банальная туманная завеса, призванная прикрыть беспомощность украинской власти в этой ситуации. Даже украинские юристы полагают, что Украина в принципе не может жаловаться в международные суды на строительство Крымского моста, поскольку еще в 2003 году добровольно отказалась от международного статуса территориального моря для Керченского пролива и Азова. «Согласно тогдашним договорам с РФ, и Азовское море, и пролив — это внутренние исторические воды РФ и Украины. В таких условиях вряд ли без особого согласия РФ можно пожаловаться на нарушение в этом проливе Конвенции о морском праве 1982 года, в Международный суд ООН и в Международный трибунал по морскому праву», — утверждает юрист-международник, бывший украинский правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин, называя инициаторов судебного процесса «клоунами».

Впрочем, Бабин оговаривается, что тактика украинских чиновников вполне понятна: процесс будет непубличным, и ложь может стать очевидной лишь через годы, когда власть в стране с большой долей вероятности в очередной раз сменится.

