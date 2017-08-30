Под железнодорожной аркой Крымского моста прошел «Святитель Алексей»

Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое после возобновления судоходства в Керченском проливе судно. Об этом сообщается на сайте информационного центра «Крымский мост».

«Сухогруз "Святитель Алексей", следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой Крымского моста после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу. Проходя под аркой, капитан парохода дал приветственный сигнал», — говорится в сообщении.

«Святитель Алексей» — первое судно среди около полусотни других, которые проследуют за ним в караване со стороны Азовского моря на юг.

Ранее во вторник сообщалось, что строители Крымского моста подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры — на проектную высоту 35 метров над уровнем моря. Арку поднимали на 700 тросах 16 мощными домкратами грузоподъемностью 650 тонн каждый.