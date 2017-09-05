В Киеве оценили убытки от строительства Крымского моста

Ущерб Украины от строительства Россией Крымского моста составляет 10 миллиардов гривен (22 миллиарда рублей). Об этом в эфире телеканала «Прямий» заявил представитель так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов. Видео выступления доступно на YouTube.

«Ущерб от строительства моста оценивается в 10 миллиардов гривен. Нами готовится назначение эколого-инженерной экспертизы. Для ее проведения у нас есть ресурсы, но не хотелось бы о них говорить», — сказал Мамедов.

Материалы по теме Сели на мель Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста

21 июня заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что страна понесет значительные убытки из-за строительства и ввода в эксплуатацию Крымского моста. По словам чиновника, возведение конструкции приведет, в частности, к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению их грузооборота, а также рентабельности металлургических предприятий региона.

В начале апреля министр транспорта Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что строительство Крымского моста ведется с опережением графика.

Сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.