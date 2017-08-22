На Украине завели новое дело в отношении Поклонской

Прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) расследует два уголовных дела в отношении депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом журналистам сказал «прокурор» Гюндуз Мамедов, передает агентство УНН.

«Основное дело касается государственной измены бывшей нашей коллеги Поклонской, расследуется ГПУ», — заявил Мамедов, добавив, что второе дело возбуждено в связи с запретом «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России).

О возбуждении первого уголовного дела в отношении Поклонской стало известно 27 сентября 2016-го. Причиной стало ее избрание в Госдуму от Крыма. Вместе с ней фигурантами дела стали избранные по списку «Единой России» Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также избранные по одномандатным округам Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко и Дмитрий Белик.

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Решение о приостановлении деятельности «Меджлиса крымско-татарского народа» Поклонская, занимавшая тогда должность прокурора Крыма, приняла в апреле 2016-го. «Они не могут проводить различные публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить какую-либо работу. Вся их пропаганда будет запрещена», — сказала она. Позже Минюст России внес организацию в перечень тех, чья работа приостановлена в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с Крымом нормам международного права.