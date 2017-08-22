Киев снова подсчитал ущерб от потери Крыма

Ущерб Украины от потери Крыма составил 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен (2,6 триллиона рублей по текущему курсу). Об этом на пресс-конференции во вторник, 22 августа, заявил сотрудник действующей в Киеве так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, передает «Украинская правда».

Убытки оценивала гильдия оценщиков по просьбе министерства юстиции Украины. Мамедов подчеркнул, что учтено было и скифское золото, и археологическое наследие, и произведения искусства.

Кроме того, ведомство подготовило запрос к НАСА с просьбой оценить нарушения экологической безопасности при строительстве Россией Крымского моста. По словам представителя прокуратуры, уже получены аэрофотоснимки, которые направлены на экспертизу. «Эта экспертиза уже назначена и проводится», — сказал Мамедов.

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Киевские чиновники не первый раз занимаются подсчетом убытков от потери Крыма. Так, в марте 2016-го главный военный прокурор страны Анатолий Матиос сказал, что ущерб составил один триллион гривен.

В сентябре 2015-го Киев заявил, что требует взыскать с России порядка 50 миллиардов долларов в международных судах в качестве «компенсации ущерба» за Крым и Донбасс. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Договор о присоединении к России был подписан 18 марта. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.