Киев объявил в розыск через Интерпол 52 картины Симферопольского музея

Украина объявила в розыск по линии Интерпола 52 картины российских живописцев XIX века, которые в 2014 году были переданы в музей Симферополя. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает пресс-служба действующей в Киеве прокуратуры Автономной Республики Крым.

В частности, речь идет о работах Ивана Шишкина «Дорога в лесу», Ивана Айвазовского «Лунная ночь», Исаака Левитана «Болото». Общая стоимость полотен — 1,3 миллиона долларов.

«Объявление культурных ценностей в розыск Интерпола ускорит процесс их возвращения Музейному фонду Украины. Прокуратурой будет предоставляться правовая оценка по каждому факту незаконного завладения и пользования достоянием, которое принадлежат нашему государству», — заявил «прокурор» Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

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По данным РИА Новости, коллекция Симферопольского художественного музея, которая экспонировалась в Мариуполе, в марте 2014 года — после воссоединения Крыма с Россией — в полном объеме вернулась на полуостров. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил правоохранительным органам расследовать действия должностных лиц, в результате которых картины не оставили на территории Украины.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее число жителей полуострова проголосовали за такое решение. В Киеве не признают результаты плебисцита. В Москве в свою очередь указывают на то, что процедура полностью соответствовала международному праву.