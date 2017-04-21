Суд Амстердама получил апелляцию крымских музеев по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче Киеву экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото. Об этом официальный представитель инстанции Рон ван Леувен сообщил ТАСС в пятницу, 21 апреля.

«Дата общественных слушаний по этому делу пока не назначена», — отметил ван Леувен. По его словам, время проведения нового заседания станет известно через несколько месяцев.

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В январе сообщалось, что крымские музеи подали апелляцию в окружной суд Амстердама, месяцем ранее постановивший отдать скифское золото Украине. В решении отмечалось, что Крым не является суверенным государством и потому не может называть археологические артефакты своим культурным наследием.

Спор по скифскому золоту между Киевом и Симферополем начался в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России. Выставка «Крым: Золото и секреты Черного моря» в то время проходила в музее Алларда Пирсона в Нидерландах.